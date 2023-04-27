Блиновской предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму более 900 млн рублей

Ей грозит до семи лет лишения свободы

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Следователи предъявили блогеру Елене Блиновской обвинение в неуплате налогов на сумму более 900 млн рублей, сообщает в четверг телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

"Блиновской предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании Блиновской меры пресечения.

Часть 2 статьи 198 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. При этом закон отмечает, что лицо, впервые совершившее такое преступление, "освобождается от уголовной ответственности, если оно полностью уплатило суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумму штрафа в порядке и размере, определяемых в соответствии с Налоговым кодексом РФ".

Вместе с тем часть 4 статьи 174.1 УК РФ предусматривает наказание в виде семи лет заключения.

Ранее в четверг в СКР сообщили о задержании Блиновской при попытке пересечь границу РФ на арендованном автомобиле. Она подозревается в уклонении от уплаты налогов и легализации более 900 млн рублей.

"По данным следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством сети интернет, используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей", - говорилось в сообщении ведомства.

Кроме того, по версии СКР, "в целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами, легализовала их путем совершения финансовых операций".

В ведомстве сообщили об обысках в офисе и по месту проживания Блиновской.

Поводом для возбуждения уголовного дела явились материалы, поступившие в подразделение ведомства из управления ФНС по Москве, добавили в СКР.

Елена Блиновская - российский блогер, телеведущая, создатель популярного марафона личностного роста "Марафон желаний".