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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Посол РФ посетил россиян Украинского и Легкодымова в американской тюрьме

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Российские дипломаты продолжат добиваться освобождения содержащихся в под стражей в американской тюрьме российских граждан Дмитрия Укранского и Анатолия Легкодымова, заявили в посольстве РФ в США.

"26 апреля посол России в США Анатолий Антонов (...) посетил российского гражданина Дмитрия Украинского в тюрьме "Бруклин", штат Нью-Йорк", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале дипмиссии РФ.

Кроме того, Антонов также посетил гражданина РФ Анатолия Легкодымова в той же тюрьме.

В посольстве отметили, что нахождение в американской тюрьме граждан РФ "негативно сказывается на их физическом и психическом состоянии здоровья".

"До сих пор ему (Украинскому -ИФ) не вынесли приговор. Сколько это может длиться - неизвестно. Каких-либо объяснений ни прокуратура, ни суд, нашему гражданину не дают. Продолжим отстаивать интересы соотечественника. Будем добиваться его возвращения на Родину", - подчеркивается в сообщении.

"Глубоко обеспокоены тем, что ситуация, в которой оказался Легкодымов, представляет собой случай дискриминации и жестокого обращения. Настаиваем на его немедленном освобождении, а в качестве первого шага - на перевод в другой тюремный блок", - заявили в российском диппредставительстве.

Украинский был экстрадирован из Таиланда в США в июне 2022 года. Власти США обвиняют россиянина в мошенничестве более чем на $300 тыс. по пяти статьям.

Легкодымова подозревают в отмывании денег через криптобиржу. Он был задержан во Флориде в январе 2023 года. По мнению американских следователей, Легкодымов "занимался переводами денег, полученных преступным путем".

посольство РФ в США Анатолий Антонов Дмитрий Украинский Анатолий Легкодымов
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