Ожидающий в США экстрадиции во Францию россиянин Легкодымов попросил Трампа о помиловании

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Сооснователь криптобиржи Bitzlato, россиянин Анатолий Легкодымов попросил президента США о помиловании, чтобы избежать экстрадиции во Францию, где ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщил в пятницу "Интерфаксу" вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Анатолий Легкодымов, российский инженер и сооснователь криптовалютной платформы Bitzlato, официально обратился к президенту США Дональду Трампу с прошением о помиловании. Этот шаг был предпринят на фоне продолжающихся попыток французских властей добиться его экстрадиции (во Францию - ИФ), где ему грозит 20 лет лишения свободы, несмотря на то, что Легкодымов уже отбыл 18 месяцев заключения в США", - сказал собеседник агентства.

Как пояснил Мельников, после отбытия наказания в США Легкодымова должны были депортировать в Россию, для чего его перевели в экстрадиционную тюрьму. Однако в связи с запросом Франции он снова был выдворен в следственный изолятор на время принятия решения о выдаче.

По словам Мельникова, преследование Легкодымова со стороны Франции "является явным нарушением норм международного права, в частности нормы, что по одним и тем же обвинениям не судят дважды".

"Решение Легкодымова обратиться за помилованием связано с желанием скорейшего возвращения к несовершеннолетним детям и семье. И тем, что позиция властей США по отношению к криптовалютам, начала меняться", - добавил Мельников.

Правозащитник напомнил, что президент Трамп уже помиловал нескольких известных фигурантов дел в криптосфере, включая руководителей BitMEX и других предпринимателей, осуждённых по схожим обвинениям.

"Правозащитники считают, что его (Легкодымова) дело заслуживает аналогичного пересмотра", - сказал собеседник агентства.

Задержание в США

18 января 2023 года Минюст США объявил о задержании во Флориде топ-менеджера и мажоритарного акционера зарегистрированной в Гонконге криптобиржи Bitzlato Анатолия Легкодымова. В США считают, что Легкодымов "занимался переводами денег, полученных преступным путем". В тот же день подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовало документ, в котором говорится что Bitzlato "обработала нелегальные средства на сумму в объеме более $700 млн, включая доходы от программ-вымогателей". По данным министерства, в тройку крупнейших контрагентов Bitzlato входила российская финансовая пирамида Finiko.

Легкодымов был приговорен в США к 18 месяцам тюрьмы.