Поиск

Ожидающий в США экстрадиции во Францию россиянин Легкодымов попросил Трампа о помиловании

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Сооснователь криптобиржи Bitzlato, россиянин Анатолий Легкодымов попросил президента США о помиловании, чтобы избежать экстрадиции во Францию, где ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщил в пятницу "Интерфаксу" вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

В миреМинюст США сообщил о задержании россиянина, связанного с криптобиржей BitzlatoМинюст США сообщил о задержании россиянина, связанного с криптобиржей BitzlatoЧитать подробнее

"Анатолий Легкодымов, российский инженер и сооснователь криптовалютной платформы Bitzlato, официально обратился к президенту США Дональду Трампу с прошением о помиловании. Этот шаг был предпринят на фоне продолжающихся попыток французских властей добиться его экстрадиции (во Францию - ИФ), где ему грозит 20 лет лишения свободы, несмотря на то, что Легкодымов уже отбыл 18 месяцев заключения в США", - сказал собеседник агентства.

Как пояснил Мельников, после отбытия наказания в США Легкодымова должны были депортировать в Россию, для чего его перевели в экстрадиционную тюрьму. Однако в связи с запросом Франции он снова был выдворен в следственный изолятор на время принятия решения о выдаче.

По словам Мельникова, преследование Легкодымова со стороны Франции "является явным нарушением норм международного права, в частности нормы, что по одним и тем же обвинениям не судят дважды".

"Решение Легкодымова обратиться за помилованием связано с желанием скорейшего возвращения к несовершеннолетним детям и семье. И тем, что позиция властей США по отношению к криптовалютам, начала меняться", - добавил Мельников.

Правозащитник напомнил, что президент Трамп уже помиловал нескольких известных фигурантов дел в криптосфере, включая руководителей BitMEX и других предпринимателей, осуждённых по схожим обвинениям.

"Правозащитники считают, что его (Легкодымова) дело заслуживает аналогичного пересмотра", - сказал собеседник агентства.

Задержание в США

18 января 2023 года Минюст США объявил о задержании во Флориде топ-менеджера и мажоритарного акционера зарегистрированной в Гонконге криптобиржи Bitzlato Анатолия Легкодымова. В США считают, что Легкодымов "занимался переводами денег, полученных преступным путем". В тот же день подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовало документ, в котором говорится что Bitzlato "обработала нелегальные средства на сумму в объеме более $700 млн, включая доходы от программ-вымогателей". По данным министерства, в тройку крупнейших контрагентов Bitzlato входила российская финансовая пирамида Finiko.

Легкодымов был приговорен в США к 18 месяцам тюрьмы.

Иван Мельников Минюст США США Франция BitMEX Анатолий Легкодымов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В связи с ремонтом штаб-квартиры ФРС Белый дом обвинил Пауэлла в "бесхозяйственности"

В связи с ремонтом штаб-квартиры ФРС Белый дом обвинил Пауэлла в "бесхозяйственности"

Трамп намерен ввести пошлины в 35% на товары из Канады с 1 августа

Что случилось этой ночью: пятница, 11 июля

США планируют ввести общий тариф на ввоз зарубежной продукции в размере 15-20%

США планируют ввести общий тариф на ввоз зарубежной продукции в размере 15-20%

Франция и Британия готовы создать совместный корпус по обеспечению прекращения огня на Украине

Франция и Британия готовы создать совместный корпус по обеспечению прекращения огня на Украине

Рубио заявил, что условия 60-дневного перемирия в Газе в целом согласованы

Рубио заявил, что условия 60-дневного перемирия в Газе в целом согласованы

Первая в истории сумка "Биркин" продана на Sotheby's за 8,6 млн евро

Первая в истории сумка "Биркин" продана на Sotheby's за 8,6 млн евро

Американцам в среднем нужно $839 тысяч для финансового комфорта

Американцам в среднем нужно $839 тысяч для финансового комфорта
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6710 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2299 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });