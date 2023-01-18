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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Минюст США сообщил о задержании россиянина, связанного с криптобиржей Bitzlato

Минюст США сообщил о задержании россиянина, связанного с криптобиржей Bitzlato
Фото: Sarah Silbiger-Pool/Getty Images

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В Минюсте США в среду объявили о задержании во Флориде гражданина РФ Анатолия Легкодымова, занимающего руководящую должность на криптобирже Bitzlato.

"Легкодымова арестовали прошлым вечером в Майами. Планируется, что во второй половине дня (в среду) ему предъявят обвинения в окружном суде во Флориде", - говорится в пресс-релизе министерства.

В США считают, что Легкодымов "занимался переводами денег, полученных преступным путем". Также, по мнению следователей, он проводил переводы денег, которые "не соответствовали принятым в США стандартам, в том числе - требованиям по борьбе против отмывания денег".

Согласно документам, проживавший в Китае Легкодымов является топ-менеджером и мажоритарным акционером Bitzlato Ltd. (Bitzlato), зарегистрированной в Гонконге криптовалютной биржи. Биржа работает по всему миру.

В среду подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовало документ, в котором говорится о том, что криптобиржа Bitzlato представляет собой учреждение, "деятельность которого по отмыванию денег вызывает серьезную обеспокоенность". В пресс-релизе Минфина говорится, что Bitzlato "обработала нелегальные средства на сумму в объеме более $700 млн, включая доходы от программ-вымогателей".

Легкодымов также известен под прозвищами "Гендальф" и "Толик", ему 40 лет, отмечает Минфин.

По вменяемым россиянину обвинениям в случае признания его виновным ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Bitzlato США Флорида Майами
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