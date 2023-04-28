Пожар в селе в Забайкалье мог начаться из-за проблем с пожарной безопасностью на комбинате

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - По предварительным данным, пожар, из-за которого сгорели восемь домов в селе Баляга Забайкальского края, возник из-за несоблюдения мер пожарной безопасности на мебельном комбинате, откуда огонь перекинулся на жилые постройки, сообщил губернатор региона Александр Осипов.

"Все выводы впереди, но первичная информация указывает на то, что местное предприятие не соблюдало противопожарные меры, там и возник и не был потушен первый очаг возгорания", - написал губернатор на своей странице в соцсетях.

Ранее сообщалось, что причиной пожара могло стать короткое замыкание электрических проводов на территории предприятия.

По информации пресс-службы правительства края, в пятницу Осипов побывал в селе, где осмотрел место пожара, ход ликвидации его последствий и встретился с пострадавшими жителями.

Глава региона выступил за регулярные проверки предприятий деревообрабатывающей промышленности, которые "надо постоянно проверять на предмет соблюдения пожарной безопасности, чтобы подобных ситуаций по весне не было".

В селе Баляга Забайкальского края 26 апреля загорелся мебельный комбинат, после чего огонь перекинулся на жилые дома. Тушение пожара осложняла сухая погода с порывами ветра до 15 м/с.

Площадь, пройденная огнем, составила 2 тыс. кв. метров, в том числе 1,5 тыс. - пиломатериалы и 500 кв. метров - дома. Сгорели восемь домов, из них три - нежилые. Без жилья остался 21 человек. Пострадавшим будут выплачены компенсации.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).