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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

Людей эвакуировали из зоны пожара в забайкальском селе

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Людей эвакуировали из района возможного распространения огня в селе Баляга Забайкальского края, где пожар с мебельного комбината из-за сильного ветра перекинулся на жилые дома, сообщил губернатор региона Александр Осипов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"В селе организованы пункты временного размещения", - написал он.

Кроме того, по данным администрации села, для временного размещения готовы база местного детского сада, дом культуры и гостиница "Каспий".

"Пострадали четыре двухквартирных и четыре одноквартирных дома, из них два нежилые, в которых проживали 17 человек, в том числе семь детей. В ПВР люди размещаться отказались, отправились к родственникам. Погибших и травмированных нет", - сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на местную администрацию.

Между тем, как сообщает краевое Минприроды, пожар перешел на земли лесного фонда. В его тушении задействованы 20 пожарных десантников Петровск-Забайкальского авиаотделения Читинской авиабазы, шесть человек лесной охраны, 26 человек от Забайкаллесхоза и девять единиц техники.

Ранее сообщалось, что в селе Баляга Забайкальского края горят мебельный комбинат и дома. К тушению привлечены порядка 120 человек, 14 единиц техники, в том числе два пожарных поезда. Дополнительно направлены еще два пожарных поезда.

Тушение пожара осложняет сухая и ветреная погода, порывы ветра достигают до 15 м/с.

Александр Осипов Забайкальский край
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