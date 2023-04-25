В Забайкалье пожар с промышленной территории перекинулся уже на семь домов

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Число горящих домов в селе Баляга Забайкальского края увеличилось до семи, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры в своем телеграм-канале.

"По предварительным данным, огонь на жилые строения перешел с прилегающей промышленной территории, пострадало семь домов, из них шесть жилых", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура Забайкальского края организовала проверку.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС, в село прибыл пожарный поезд. К месту пожара следуют два вертолета Ми-8 МЧС России. Также на место пожара направлена дополнительная аэромобильная группировка МЧС России в составе 45 человек и 11 единиц техники.

Ранее пожар от деревообрабатывающего цеха перекинулся на четыре дома в селе Баляга Забайкальского края. Площадь пожара составляет 800 кв. м (600 кв. м - деревообрабатывающий цех и 200 кв. м - дома). Тушение пожара осложняет сухая и ветреная погода, порывы ветра достигают до 15 м/с.