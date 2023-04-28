Путин подписал закон о статусе ветерана для участников СВО из содействующих армии организаций

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уточнении категорий граждан, для которых устанавливается статус ветерана и инвалида боевых действий, сообщается на официальном портале правовой информации.

Так, документ относит к ветеранам и инвалидам боевых действий лиц, принимавших участие в соответствии с решениями органов государственной власти ДНР и ЛНР в боевых действиях в составе вооруженных сил ДНР, народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года.

Также к ветеранам и инвалидам боевых действий закон относит лиц, заключивших контракт (имевших иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе военной спецоперации на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.

Правительство РФ установит порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий единого образца указанным лицам, говорится в законе.