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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Путин подписал закон о статусе ветерана для участников СВО из содействующих армии организаций

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уточнении категорий граждан, для которых устанавливается статус ветерана и инвалида боевых действий, сообщается на официальном портале правовой информации.

Так, документ относит к ветеранам и инвалидам боевых действий лиц, принимавших участие в соответствии с решениями органов государственной власти ДНР и ЛНР в боевых действиях в составе вооруженных сил ДНР, народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года.

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Также к ветеранам и инвалидам боевых действий закон относит лиц, заключивших контракт (имевших иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе военной спецоперации на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.

Правительство РФ установит порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий единого образца указанным лицам, говорится в законе.

Владимир Путин
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