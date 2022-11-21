Путин подписал закон о присвоении статуса ветерана добровольцам, участвующим в СВО

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ подписал закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий добровольцам, участвующим в специальной военной операции (СВО).

Закон устанавливает статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти РФ добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики с 24 февраля 2022 года, а также территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года.

Также устанавливается статус инвалида боевых действий указанным лицам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при выполнении задач в ходе СВО.

Закон был инициирован 264 депутатами и сенаторами, включая спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина.