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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

Путин подписал закон о присвоении статуса ветерана добровольцам, участвующим в СВО

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ подписал закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий добровольцам, участвующим в специальной военной операции (СВО).

Закон устанавливает статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти РФ добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики с 24 февраля 2022 года, а также территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года.

Также устанавливается статус инвалида боевых действий указанным лицам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при выполнении задач в ходе СВО.

Закон был инициирован 264 депутатами и сенаторами, включая спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Владимир Путин
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