Набиуллина предложила решить, как инвесторам выходить из иностранных "военных" акций

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Запрет на торговлю ценными бумагами компаний оборонно-промышленного комплекса (ОПК) из недружественных стран на российских биржах повлечет за собой делистинг, в связи с этим необходимо решить вопрос выхода из них инвесторов, сказала на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Что касается бумаг недружественных стран, связанных с оборонно-промышленным комплексом. Действительно, предполагается, что торговля ими будет запрещена. Видимо, это повлечет и делистинг. И, конечно, один из вопросов, который требуется в связи с этим решить, как те люди, которые купили эти бумаги, потому что были разрешения, смогут из них выходить. Это вопрос для доработки", - отметила она.

Запретить торговлю акциями американских компаний военно-промышленного комплекса, которые поставляют вооружение Украине, предложил депутат Госдумы Константин Бахарев. В числе таких компаний он называл Lockheed Martin (производит ракетные комплексы HIMARS) и Raytheon Technologies (производит противотанковое оружие Javelin, а также Stinger).

Набиуллина, выступая в Госдуме 20 апреля, заявила, что поддерживает введение таких ограничений. По ее словам, ЦБ направил свои предложения в соответствующие госорганы.

13 апреля в пресс-службе Минфина сообщили, что правовой механизм такого запрета сейчас прорабатывается.