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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:15

Движение по Транскаму вновь ограничили для всего транспорта из-за непогоды

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта на участке Транскавказской автомагистрали в Северной Осетии ограничено из-за непогоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону в воскресенье.

"В связи с ухудшением погодных условий (...) запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 19:00 по Москве 30 апреля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения введены до особого распоряжения.

Ранее движение автотранспорта по Транскаму закрывалось с 19:15 по московскому времени 29 апреля в связи с непогодой. Ограничения были сняты в 08:30 по Москве 30 апреля после расчистки дорожного полотна.

Транскавказская автомагистраль проходит по высокогорью и является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию и Россию.

Транскам Северная Осетия
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