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Российские железные дороги открыли движение поездов на перегоне в Брянской области

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Российские железные дороги (РЖД) в 4:53 открыли движение поездов на перегоне Унеча - Рассуха, нарушенное 1 мая, сообщает МЖД (Московская железная дорога, территориальный филиал АО РЖД).

"В ликвидации последствий произошедшего участвовало около 300 железнодорожников и три восстановительных поезда. Уложено около 100 метров железнодорожного полотна", - говорится в сообщении.

По информации МЖД, поезд 202 (Новозыбков - Москва) прибыл в пункт назначения по графику в 05:12, прибытие поезда 204 (Новозыбков - Москва) также ожидается по расписанию - в 10:24. Задержка поезда 86 (Климов - Москва) составит около двух часов.

Пассажиры опоздавшего поезда из Климова, следующие через Москву транзитом, смогут переоформить билеты и получить справку об опоздании поезда без дополнительного сбора в кассах вокзалов. Кроме того, транзитные пассажиры смогут бесплатно воспользоваться услугами залов ожидания повышенной комфортности, комнатой матери и ребенка и камерами хранения.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о подрыве железнодорожный путей в Унечском районе.

"В Унечском районе на 136 км ж/д путей Брянск-Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава", - написал глава региона в телеграм-канале.

Московская железная дорога Брянская область
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