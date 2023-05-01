Пассажиров следующих через Брянскую область трех поездов пересадят на автобусы

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Поезда №202, 204 Новозыбков - Москва и №86 Климов - Москва проследуют своим расписанием до станции Унеча Брянской области, где всех пассажиров пересадят в автобусы и доставят их на станцию Почеп, сообщила в понедельник пресс-служба РЖД.

"На станции Почеп к этому времени подготовят 3 состава той же нумерации. Каждый поезд будет отправлен после завершения пересадки его пассажиров из автобуса", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, локомотив и семь грузовых вагонов сошли с рельсов на перегоне Унеча - Рассуха утром в понедельник. Никто не пострадал. По информации властей, причиной инцидента стал подрыв железнодорожных путей.