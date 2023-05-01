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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:15

Грузовой поезд сошел с рельсов в Брянской области из-за подрыва ж/д путей

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о подрыве железнодорожный путей в Унечском районе.

"В Унечском районе на 136 км ж/д путей Брянск-Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава. Пострадавших нет. В настоящее время на месте работают оперативные службы", - написал он в телеграм-канале.

По его информации, движение на данном участке дороги приостановлено.

Брянская область Александр Богомаз
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