Adidas получил чистый убыток в I квартале и ждет операционного убытка по итогам года

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Германская adidas AG, второй по величине в мире производитель спортивных товаров, в первом квартале 2023 года получила чистый убыток и спрогнозировала операционный убыток по итогам текущего года в целом из-за масштабных списаний.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в январе-марте 2023 года составил 30 млн евро против прибыли в размере 490 млн евро за аналогичный период прошлого года. Убыток от продолжающихся операций составил 24 млн евро против прибыли в 310 млн годом ранее.

Выручка практически не изменилась в годовом выражении и составила 5,27 млрд евро.

В регионе, объединяющем Европу, Ближний Восток и Африку (EMEA), выручка увеличилась на 4% без учета колебаний валютных курсов и составила 2 млрд евро. В Северной Америке показатель упал на 19,6%, до 1,18 млрд евро, в Китае (включая Гонконг и Тайвань) - на 9,4%, до 884 млн евро. В Азиатско-Тихоокеанском регионе продажи выросли на 15,6%, до 567 млн евро, в Латинской Америке - взлетели почти в полтора раза, до 595 млн евро.

Компания пока не приняла решение относительно нераспроданных запасов товаров бренда Yeezy. Этот бренд создавался в коллаборации с музыкантом Канье Уэстом, однако партнерское соглашение было расторгнуто в прошлом году из-за его противоречивых высказываний. Adidas предполагает зафиксировать списание в размере 500 млн евро в связи с этой ситуацией в текущем году.

Также adidas ожидает, что дополнительные единовременные расходы составят 200 млн евро. В результате операционный убыток по итогам года, как ожидается, достигнет 700 млн евро, а выручка сократится на 7-9% (high-single-digit rate).

Котировки акций adidas повышаются на 5,3% в ходе торгов в пятницу. Рыночная стоимость компании выросла на 28% с начала года, до 26,7 млрд евро.