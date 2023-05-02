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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Кремль не ждет ничего хорошего в отношениях с Польшей

Кремль не ждет ничего хорошего в отношениях с Польшей
Фото: STR/NurPhoto via Getty Images

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Российско-польские отношения не ждет ничего хорошего из-за действий властей Польши, заявили в Кремле.

"Судя по тому, какое поведение сейчас демонстрируют польские власти - ничего хорошего наши двусторонние отношения не ждет. По всей видимости, русофобия, которая охватила их умы, абсолютно лишает их трезвости в подходе ко всему, что связано с Россией, и также лишает их возможности делать какие-то более-менее внятные и продуманные действия", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам, говоря о перспективах двусторонних отношений России и Польши.

Он добавил: "Все это не может оставаться без последствий".

Дмитрий Песков Польша РФ
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