Временному поверенному в делах Польши в России заявлен протест из-за посольской школы

Визит временного поверенного в делах Польши в РФ Щлядевского в МИД России Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Временному поверенному в делах Польши в России Яцеку Щлядевскому в МИД России был выражен решительный протест в связи с ситуацией вокруг школы при российском посольстве в Варшаве, сообщили на Смоленской площади.

Протест связан "в связи с проведенным 29 апреля польскими силовыми структурами захватом здания школы" при посольстве. В МИД это назвали "грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года".

Действия Варшавы "не останутся без должной реакции, которая не заставит себя долго ждать", говорится в сообщении.

29 апреля об изъятии здания школы в пользу государства сообщил представитель польского МИД. Он напомнил, что ведомство в марте 2022 года рекомендовало изъять два объекта недвижимости, не используемых в дипломатических и консульских целях и находящихся во владении России. Тогда МИД связал это решение "с несоответствием количества российской недвижимости, находящейся в собственности в Польше, и польской - в России, а также отсутствием перспектив найти решение этого вопроса в обозримом будущем".