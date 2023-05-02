Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Временному поверенному в делах Польши в России заявлен протест из-за посольской школы

Временному поверенному в делах Польши в России заявлен протест из-за посольской школы
Визит временного поверенного в делах Польши в РФ Щлядевского в МИД России
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Временному поверенному в делах Польши в России Яцеку Щлядевскому в МИД России был выражен решительный протест в связи с ситуацией вокруг школы при российском посольстве в Варшаве, сообщили на Смоленской площади.

Протест связан "в связи с проведенным 29 апреля польскими силовыми структурами захватом здания школы" при посольстве. В МИД это назвали "грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года".

Действия Варшавы "не останутся без должной реакции, которая не заставит себя долго ждать", говорится в сообщении.

29 апреля об изъятии здания школы в пользу государства сообщил представитель польского МИД. Он напомнил, что ведомство в марте 2022 года рекомендовало изъять два объекта недвижимости, не используемых в дипломатических и консульских целях и находящихся во владении России. Тогда МИД связал это решение "с несоответствием количества российской недвижимости, находящейся в собственности в Польше, и польской - в России, а также отсутствием перспектив найти решение этого вопроса в обозримом будущем".

Хроника 15 апреля 2021 года – 02 мая 2023 годаДипломатическое противостояние
МИД Польша Варшава Яцек Щлядевский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин поддержал идею построить в Сосьве современное учреждение ФСИН вместо сгоревшего

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о боях штурмовых отрядов на западе Артемовска

Российская "дочка" Visa получила в 2022 году 120 млн рублей убытка по РСБУ

Российская "дочка" Visa получила в 2022 году 120 млн рублей убытка по РСБУ

Кремль не ждет ничего хорошего в отношениях с Польшей

Кремль не ждет ничего хорошего в отношениях с Польшей
Военная операция на Украине

Песков сказал, что данные США о потерях РФ на Украине "взяты с потолка"

МИД РФ не располагает информацией о планах провести встречу по зерновой сделке на этой неделе

В РФ выявлены первые с начала года случаи заболевания клещевым энцефалитом

Военная операция на Украине

Шойгу заявил, что армия Украины потеряла более 15 тыс. человек за прошедший месяц

Суд прекратил преследование бизнесмена Израйлита по статьям о мошенничестве и отмывании

Участники СВО смогут пройти бесплатное переобучение

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });