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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

Польская НПО во главе с экс-депутатами Гудковым и Пономаревым признана нежелательной в РФ

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность польской неправительственной организации "Съезд народных депутатов".

"Принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации "Съезд народных депутатов" ("Kongres Deputowanych Ludowych"), созданной в 2022 году в Польше", - сообщили в надзорном ведомстве в пятницу.

Как считают в Генпрокуратуре РФ, целями организации являются "насильственный захват власти в России, а также исполнение функций органов законодательной, судебной и исполнительной ветвей власти".

"Руководители Съезда народных депутатов - бывшие депутаты Госдумы Федерального Собрания РФ Илья Пономарев (признан иноагентом) Марк Фейгин (признан иноагентом) и Геннадий Гудков (признан иноагентом), в настоящее время проживающие за пределами России (...), отрицают территориальную целостность Российской Федерации, выступают с сепаратистскими лозунгами", - заявили в генпрокуратуре.

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Польша РФ Геннадий Гудков Илья Пономарев Марк Фейгин Съезд народных депутатов
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