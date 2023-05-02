Минфин предложил передать правительству все вопросы по изъятию из нацрежима при госзакупках

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Принятие решений по изъятию из национального режима при госзакупках и закупках госкомпаний может быть передано на уровень правительства, следует из проекта поправок к законам "О контрактной системе" (44-ФЗ) и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ).

Подготовленный Минфином законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Он предусматривает включение в 44-ФЗ и 223-ФЗ идентичных положений о возможности изъятий из нацрежима.

"Законопроектом в целях унификации правил осуществления закупок при предоставлении национального режима при закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц предлагается установить в 44-ФЗ и 223-ФЗ следующие аналогичные положения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Правительство предлагается наделить полномочиями на установление изъятий из нацрежима в определенных случаях. К последним отнесены защита основ конституционного строя, обеспечение обороны страны и безопасности государства, защита внутреннего рынка, развитие национальной экономики, поддержка российских товаропроизводителей. В действующей нормативной правовой базе экономические цели в качестве причин для изъятия из нацрежима на уровне законодательства не установлены.

При этом оговаривается, что правительство сможет устанавливать запреты и ограничения на закупку товаров иностранного происхождения, а также преимущества (15%-ная ценовая преференция - ИФ) для российской продукции. При условии, что соответствующий международный договор содержит положения, предусматривающие изъятие из нацрежима.

Так, по договору ЕАЭС, для поставщиков из стран ЕАЭС действует нацрежим при осуществлении госзакупок. Изъятие из нацрежима в данном случае возможно только в отношении госзакупок, сведения о которых составляют государственную тайну.

В случае с закупками госкомпаний нацрежим должен предоставляться, в частности, поставщикам из стран ВТО. Здесь изъятие из нацрежима возможно в случае закупки правительственными учреждениями (в настоящее время большая часть субъектов 223-ФЗ - бюджетные и автономные учреждения - ИФ) товаров, приобретаемых для правительственных целей, а не для коммерческой перепродажи или для использования в производстве товаров для целей коммерческой продажи.

То есть, согласно пояснительной записке, правительство сможет устанавливать запреты и ограничения при закупках по 223-ФЗ, осуществляемых в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) заказчиками, являющимися головными исполнителями и исполнителями, участвующими в поставках продукции по ГОЗ. Также такие запреты и ограничения могут вводиться при закупках заказчиками из числа некоммерческих организаций, созданных государтвом для осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных функций (государственными корпорациями), для оказания государственных услуг (государственными компаниями) либо созданных государством и наделенных функциями и полномочиями публично-правового характера, осуществляющих свою деятельность в интересах государства и общества (публично-правовая компания).

Также в законопроекте оговаривается, что с принятием этих поправок заказчики ежегодно должны будут отчитываться об объеме закупок товаров российского происхождения. При этом регламентируется порядок формирования и публикации соответствующих отчетов в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок.

В случае принятия законопроекта эти нормы вступят в силу с 1 октября 2023 года.

В апреле заместитель директора департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Артем Гриненко сообщал о планах министерства подготовить такой законопроект. Тогда он отмечал, что эти изменения, как предполагается, не нарушат международные обязательства страны и в то же время выведут часть закупок госкомпаний из-под их влияния.

"История с национальным режимом не простая - это означает, что иностранным товарам предоставляется национальный режим - на них распространяются те же правила/требования, которые действуют в отношении российских товаров, - пояснял Гриненко. - Есть закон об основах международной торговой деятельности, есть международные договоры, по которым нацрежим предоставляется разным государствам - больше всего в рамках договора о ВТО. Есть договор о СНГ, о ЕАЭС".

По его словам, для решения вопросов по изъятиям из нацрежима Минфин планирует использовать те возможности, которые заложены в международных договорах.

"Договор ВТО содержит отдельные исключения для некоммерческих закупок, - сказал Гриненко. - А госкомпании, госкорпорации и ПАО, автономные и бюджетные учреждения являются некоммерческими организациями и осуществляют свои закупки в общественно-полезных и государственных целях. Поэтому здесь нащупываются определенные исключения".

В настоящее время в рамках закупочного законодательства, регулирующего работу госкомпаний, действует несколько механизмов импортозамещения. В их числе предоставление 15%-ной ценовой преференции российским товарам при закупках госкомпаний, квотирование закупок госкомпаниями российской продукции и ряд других.

Кроме того, многие вопросы в части импортозамещения и ограничения закупок иностранной продукции решались с помощью правительственных директив представителями государства в советах директоров госкомпаний.

В результате в середине 2021 года Евросоюз запросил консультации в рамках ВТО относительно мер поддержки, оказываемых правительством РФ в отношении российских производителей при организации закупок компаний с госучастием. Речь шла, в частности, о норме, согласно которой государство субсидирует 15% стоимости некоторых видов отечественных товаров при участии в закупках компаний с госучастием. Также ЕС выступал против нормы о квотировании закупок.

Тогда же Минэкономразвития заявило, что Россия со своей стороны готова к консультациям в ВТО по заявленным ЕС темам.