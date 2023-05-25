Российские госзаказчики заключили в 2022 году контракты на 11,1 трлн рублей

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Российские госзаказчики заключили в 2022 году контракты на общую сумму 11,1 трлн рублей, что на 18% больше аналогичного показателя 2021 года, говорится в отчете Минфина о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с законом "О контрактной системе" (44-ФЗ).

Всего, по данным министерства, в 2022 году госзаказчики оформили 3,2 млн контрактов (с учетом контрактов, заключенных по результатам закупок, проведенных в 2021 году). Это на 3,7% меньше, чем в 2021 году - 3,3 млн контрактов. При этом объем заключенных контрактов вырос на 18%, до 11,1 трлн рублей с 9,4 трлн рублей годом ранее.

В материалах министерства отмечается, что в прошлом году на 14% сократилось число контрактов с единственным поставщиком, подписанных по результатам несостоявшихся закупок. Всего госзаказчики заключили около 816,5 тысячи таких контрактов. Их объем составил 5,2 трлн рублей против 4,4 трлн рублей в 2021 году.

Также в 2022 году сократилось число госконтрактов, заключенных собственно с единственным поставщиком - до 891,6 тысячи контрактов (1 млн годом ранее). При этом общий объем таких контрактов вырос на 44% - до 2,6 трлн рублей с 1,8 трлн рублей в 2021 году.

В то же время в 2022 году значительно, на 37%, выросло число расторгнутых контрактов - около 295 тысяч против 215 тысяч годом ранее. Их объем составил 664 млрд рублей против 480 млрд рублей в 2021 году. Большая часть этих контрактов была расторгнута по соглашению сторон (около 97% в количественном и 89% в денежном выражении).

По данным Минфина, в прошлом году доля российских товаров, поставленных поставщиками по результатам госзакупок, составила 60% (1,7 трлн рублей) от общего стоимостного объема всех товаров, поставленных при исполнении контрактов, заключенных в 2022 году.

Также в отчете Минфина отмечается, что в прошлом году госзаказчики разместили 2,2 млн извещений о проведении закупок (2,3 млн извещений в 2021 году) на общую сумму 10,8 трлн рублей (10,3 трлн рублей годом ранее). Из них немногим более 1 млн закупок были признаны состоявшимися. Их объем составил около 3,5 трлн рублей. Еще 1,1 млн закупок на 6,6 трлн рублей были признаны не состоявшимися. По результатам 816,5 тысячи таких закупок были заключены контракты на 5,2 трлн рублей.

"Отмечается незначительное снижение показателя среднего количества поданных заявок на участие в закупке: в 2022 году среднее количество поданных заявок на участие в закупке составило 2,82, в то время как в 2021 году количество таких заявок составляло 3,04, - говорится в отчете Минфина. - При этом наибольшее количество поданных и допущенных в отчетном периоде заявок фиксируется при проведении электронного аукциона - 2,86 и 2,67 заявок соответственно".

По итогам прошлого года уровень экономии (разница между начальной (максимальной) ценой контракта и ценой заключенного контракта) при проведении госзакупок незначительно вырос. Если в 2021 году общий уровень экономии составлял 382 млрд рублей, то в прошлом году - 392 млрд рублей.