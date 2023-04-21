Минфин предложит изъять из нацрежима отдельные направления закупок ряда госкомпаний

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Минфин готовит предложения по изъятию из национального режима отдельных направлений закупок ряда госкомпаний, что позволит им вводить ограничения и запреты на закупку иностранной продукции, устанавливать преференции для российской.

Об этом на форуме "Госзаказ 2023" сообщил замдиректора директора департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Артем Гриненко.

"Работа проводится - есть поручения правительства, и Минфин готовит законопроект о внесении соответствующих изменений в 44-ФЗ (закон "О контрактной системе") и в 223-ФЗ ("О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц")", - сказал он.

По его словам, эти изменения, как предполагается, не нарушат международные обязательства страны и в то же время выведут часть закупок госкомпаний из-под их влияния.

"История с национальным режимом не простая - это означает, что иностранным товарам предоставляется национальный режим - на них распространяются те же правила/требования, которые действуют в отношении российских товаров, - объяснил Гриненко. - Есть закон об основах международной торговой деятельности, есть международные договоры, по которым нацрежим предоставляется разным государствам - больше всего в рамках договора о ВТО. Есть договор о СНГ, о ЕАЭС".

Гриненко подчеркнул, что в том же договоре о ВТО госзакупки изымаются из нацрежима, что позволяет в рамках 44-ФЗ устанавливать жесткие запреты и ограничения на закупку импортной продукции, вводить преференции для российской продукции.

"223-ФЗ - не госзакупки, и повторить в этом законе запретительные нормы из 44-ФЗ нельзя", - добавил Гриненко.

Для решения проблемы Минфин планирует использовать те возможности, которые заложены в международных договорах.

"Договор ВТО содержит отдельные исключения для некоммерческих закупок, - рассказал Гриненко. - А госкомпании, госкорпорации и ПАО, автономные и бюджетные учреждения являются некоммерческими организациями и осуществляют свои закупки в общественно-полезных и государственных целях. Поэтому здесь нащупываются определенные исключения".

По его словам, предложения Минфина будут касаться определенных категорий заказчиков и сфер закупок.

"Если посмотреть исключения по ВТО, то правила нацрежима не применяются для всего, что касается расщепляемых материалов - т.е. закупки в сфере использования атомной энергии не подпадают под правила нацрежима, которые записаны в документах ВТО, - добавил Гриненко. - Таких исключений несколько, и мы над ними работаем - рассчитываем предложить правительству палитру решений по кругу лиц, по кругу закупок, чтобы в тех сферах где можно, правительство ввело запреты и ограничения для иностранной продукции и преимущества для российской".

Также Гриненко отметил, что изучения требуют не только международные договора (в части предоставления нацрежима), но и двусторонние соглашения России с другими странами, поскольку в некоторых из них оговаривается предоставление нацрежима иностранной продукции.

По словам Гриненко, Минфин планирует представить свои предложения в ближайшее время.

В настоящее время в рамках закупочного законодательства, регулирующего работу госкомпаний, действует несколько механизмов импортозамещения. В их числе предоставление 15%-ной ценовой преференции российским товарам при закупках госкомпаний, квотирование закупок госкомпаниями российской продукции и ряд других.

Кроме того, многие вопросы в части импортозамещения и ограничения закупок иностранной продукции решались с помощью правительственных директив представителями государства в советах директоров госкомпаний.

В результате в середине 2021 года Евросоюз запросил консультации в рамках ВТО относительно мер поддержки, которые российское правительство оказывает российским производителям при организации закупок компаний с госучастием. Речь шла в частности о норме, согласно которой государство субсидирует 15% стоимости некоторых видов отечественных товаров при участии в закупках компаний с госучастием. Также ЕС выступал против нормы о квотировании закупок.

Тогда же Минэкономразвития заявило, что Россия со своей стороны готова к консультациям в ВТО по заявленным ЕС темам.