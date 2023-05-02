Автобусное сообщение открыто после взрыва на железнодорожных путях в Брянской области

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об организации перевозки пассажиров после взрыва на железнодорожных путях в регионе.

"Для пассажиров ж/д направления "Брянск-Орёл" и "Орел-Брянск" организовано дополнительное транспортное сообщение следующим образом: с ж/д станции "Брянск I" будут курсировать автобусы до Белых Берегов. Из Белых Берегов пригородный поезд будет доставлять пассажиров до Орла", - написал он в телеграм-канале во вторник.

Он отметил, что из Орла пассажиров будут доставлять до Белых Берегов, а оттуда - до станции "Брянск I".

"Так будет организована перевозка пассажиров до полного восстановления движения по данному направлению", - сообщил губернатор.

Он добавил, что правоохранительные органы ведут оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее во вторник Богомаз сообщил о взрыве на железнодорожных путях на территории региона.

"В районе ж/д станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство. Пострадавших нет. В результате происшествия с рельс сошел локомотив и несколько вагонов грузового состава", - написал он.

Информацию о сходе вагонов подтвердили в РЖД. Движение поездов на участке Снежетьская - Белые Берега приостановлено.

Утром в понедельник локомотив и семь грузовых вагонов сошли с рельсов на перегоне Унеча - Рассуха в Брянской области. Причиной инцидента стал подрыв железнодорожных путей. В результате происшествия никто не пострадал.