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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:15

Число жертв украинского обстрела Брянской области возросло до четырех человек

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об увеличении количества жертв ночного обстрела украинскими военными поселка Суземка.

"В настоящее время под завалами обнаружены и извлечены еще двое мирных жителей. К сожалению, оба они погибли. Всего на данный момент от действий украинских националистов пострадали двое граждан, они доставлены в больницу и находятся под присмотром медиков. Погибли четверо мирных жителей", - написал он в телеграм-канале.

На месте продолжаются работы по разбору завалов и расчистке территорий. В поселке введен режим ЧС. Там, где завершены оперативные мероприятия, работу начала комиссия по оценке ущерба.

Ранее в воскресенье Богомаз сообщил об обстреле Суземки, при котором пострадал один человек, два человека погибли.

Брянская область Александр Богомаз Суземка ВСУ
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