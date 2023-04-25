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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

Подлодки Тихоокеанского флота уничтожили в Японском море субмарины условного противника

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Две подводные лодки Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учение по торпедной атаке субмарины условного противника, сообщила во вторник пресс-служба флота.

"Две дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка" Приморской флотилии разнородных сил ТОФ провели в Японском море тактическое противолодочное учение по поиску и уничтожению субмарины условного противника", - говорится в сообщении.

Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки флота.

В ходе учения одна из подводных лодок выполнила скрытное занятие назначенного района и обнаружила подлодку, обозначавшую субмарину "противника". После непродолжительного контакта подводники атаковали подводную цель практической учебной торпедой. Затем субмарина ТОФ отработала послезалповое маневрирование и скрытно покинула район.

Подлодка, выполнявшая роль условного противника, в ходе учения выполнила маневр уклонения от торпеды.

Действия пары подводных лодок ТОФ в море обеспечивал корвет ТОФ "Громкий".

Россия ТОФ Японское море
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