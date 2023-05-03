Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Поезда между Орлом и Брянском будут ходить по укороченному маршруту из-за взрыва

Поезда между Орлом и Брянском будут ходить по укороченному маршруту из-за взрыва
Архивное фото
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Железнодорожное сообщение между Орлом и Брянском будет организовано по укороченному маршруту из-за восстановительных работ на станции Снежетьская в Брянской области, где произошел взрыв и с рельсов сошел грузовой поезд, сообщила пресс-служба РЖД.

"На период работ пригородные поезда в сообщении между Орлом и Брянском следуют по укороченному маршруту до станции Карачев, откуда пассажиры автобусами доставляются до станции Брянск-Орловский", - говорится в сообщении.

На перегоне Снежетьская - Белые Берега в Брянской области продолжаются восстановительные работы. Часть вагонов состава перемещена на станцию, добавили в РЖД. Идет расчистка инфраструктуры для ее дальнейшего восстановления.

Вечером 2 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о взрыве на железнодорожных путях у станции Снежетьская и сходе с рельсов локомотива и нескольких вагонов с грузами. В пресс-службе РЖД тогда причиной инцидента назвали незаконное вмешательство.

Движение поездов на участке Снежетьская - Белые Берега было приостановлено. Пассажиров поэтому маршруту будут перевозить автобусами.

РЖД Брянск Брянская область Белые Берега Снежетьская Орел
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Росстат понизил оценку уровня бедности в России в 2022 году до 9,8% с 10,5%

В Брянской области сообщили о сработавшем на железнодорожных путях взрывном устройстве

Убийство Дарьи Дугиной

Вынесены приговоры по делу о поддельной регистрации автомобиля, связанного с убийством Дугиной

Вынесены приговоры по делу о поддельной регистрации автомобиля, связанного с убийством Дугиной

Что произошло за день: вторник, 2 мая

ФАС прогнозирует подорожание авиабилетов по России летом на 10%

Средние цены на размещение в отелях РФ вырастут летом на 8%

Дипломатическое противостояние

Временному поверенному в делах Польши в России заявлен протест из-за посольской школы

Временному поверенному в делах Польши в России заявлен протест из-за посольской школы

Путин поддержал идею построить в Сосьве современное учреждение ФСИН вместо сгоревшего

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о боях штурмовых отрядов на западе Артемовска

Российская "дочка" Visa получила в 2022 году 120 млн рублей убытка по РСБУ

Российская "дочка" Visa получила в 2022 году 120 млн рублей убытка по РСБУ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });