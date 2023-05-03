Поезда между Орлом и Брянском будут ходить по укороченному маршруту из-за взрыва

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Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Железнодорожное сообщение между Орлом и Брянском будет организовано по укороченному маршруту из-за восстановительных работ на станции Снежетьская в Брянской области, где произошел взрыв и с рельсов сошел грузовой поезд, сообщила пресс-служба РЖД.

"На период работ пригородные поезда в сообщении между Орлом и Брянском следуют по укороченному маршруту до станции Карачев, откуда пассажиры автобусами доставляются до станции Брянск-Орловский", - говорится в сообщении.

На перегоне Снежетьская - Белые Берега в Брянской области продолжаются восстановительные работы. Часть вагонов состава перемещена на станцию, добавили в РЖД. Идет расчистка инфраструктуры для ее дальнейшего восстановления.

Вечером 2 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о взрыве на железнодорожных путях у станции Снежетьская и сходе с рельсов локомотива и нескольких вагонов с грузами. В пресс-службе РЖД тогда причиной инцидента назвали незаконное вмешательство.

Движение поездов на участке Снежетьская - Белые Берега было приостановлено. Пассажиров поэтому маршруту будут перевозить автобусами.