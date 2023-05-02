В Брянской области сообщили о сработавшем на железнодорожных путях взрывном устройстве

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о взрыве на железнодорожных путях на территории региона.

"В районе ж/д станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство. Пострадавших нет. В результате происшествия с рельс сошел локомотив и несколько вагонов грузового состава. Все оперативные службы работают на месте", - написал глава региона в телеграм-канале во вторник.

Ранее РЖД сообщили, что в Брянской области на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская - Белые Берега из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошёл сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда. Отмечалось, что по предварительной информации, пострадавших нет, открытого горения не зафиксировано.