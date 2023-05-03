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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Володин исключил возможность переговоров с Киевом после попытки атаки дронов на Кремль

Спикер Госдумы назвал попытку атаки на Кремль "нападением на Россию"

Володин исключил возможность переговоров с Киевом после попытки атаки дронов на Кремль
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что попытка атаки беспилотников на кремлевскую резиденцию президента РФ сделала невозможными какие-либо переговоры с киевским руководством.

На фоне происходящего "никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может", написал Володин в среду в своем телеграм-канале.

По его словам, попытка атаки на Кремль является "нападением на Россию", а нынешнее украинское руководство "необходимо признать террористической организацией".

"Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим", - написал Володин.

Ранее президентская пресс-служба сообщила, что в ночь на среду была совершена попытка нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента России, глава государства не пострадал. Согласно сообщению, атаковавшие дроны были выведены из строя.

В Кремле расценили эти действия как "спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации, проведенные накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей".

"Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным", - говорится в сообщении.

Вячеслав Володин Госдума Кремль Украина
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