Мишустин поддержал идею направлять добровольцев СВО на реабилитацию в Кавминводы

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает хорошей идеей организовать на базе Кавказских Минеральных Вод процесс реабилитации добровольцев специальной военной операции, поручил подготовить соответствующие необходимые документы для рассмотрения вопроса.

Соответствующее предложение на встрече премьер-министра РФ высказал полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка.

"Северный Кавказ сегодня - один из регионов, через которые у нас идет большое число добровольцев на СВО. На сегодняшний день прошло у нас через Северный Кавказ 23 тысячи добровольцев", - сказал Чайка.

При этом он отметил, что существуют проблемы реабилитации участников специальной военной операции. "С точки зрения реабилитации добровольцев пока нигде не урегулировано", - отметил полпред президента РФ в СКФО.

Чайка привел в пример добровольца, награжденного вторым Орденом Мужества, двумя медалями "За Отвагу", которому приходится проходить реабилитацию после тяжелого ранения за счет собственных средств. "Конечно, мы сейчас находим варианты помочь... Но я думаю, что это проблема общая", - сказал он.

"Кавказские Минеральные Воды исторически использовались для этих целей, в Великую Отечественную войну у нас прошло 900 тысяч людей, которые прошли реабилитацию. У нас здесь мощный потенциал, более 120 санаториев, из них 30% санаториев, где лечат опорно-двигательный аппарат, чуть ли не самые ключевые вещи. Если бы правительство, конечно, рассмотрело этот вопрос, мы бы свои предложения сформулировали бы...", - сказал Чайка.

Мишустин в целом поддержал идею, предложил подготовить соответствующие документы, чтобы представить на рассмотрение президенту РФ.

"Все, вы знаете, поручения президентом были даны для того, чтобы обеспечить соответствующую и реабилитацию, и соответствующую помощь как самим участникам специальной военной операции, так и членам их семей, соответствующий фонд по поручению президента сейчас создается, филиалы сделаем во всех субъектах РФ, в том числе на Северном Кавказе, просьба тогда все предложения, которые есть, представить, мы их обязательно рассмотрим, доложим президенту, посмотрим, что можем сделать", - сказал премьер.

По словам главы правительства, "Северный Кавказ был бы хорошей базой".