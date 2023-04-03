В РФ создан фонд поддержки участников СВО

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества".

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, фонд создается в целях формирования условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников специальной военной операции и членов их семей.

Учредителем фонда является правительство РФ. Деятельность фонда и формирование его имущества осуществляются за счет ассигнований федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников.

Органами фонда являются наблюдательный совет (высший коллегиальный орган фонда), попечительский совет, правление фонда, председатель фонда и экспертный совет фонда.

Президент РФ назначил председателем наблюдательного совета фонда первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, а председателем фонда – Анну Цивилеву.

Цивилева имеет опыт управления одной из крупнейших в России угледобывающих компанией и реализации масштабных социальных проектов. С 2018 года возглавляет Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса, который реализует программы социальной защиты граждан, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, оказывает помощь детям, оставшимся без попечения родителей, и инвалидам. В числе постоянно действующих проектов Совета – программы реабилитации и социальной адаптации для нуждающихся в этом жителей Кузбасса.

В феврале в послании Федеральному собранию Путин поручил создать госфонд для оказания помощи ветеранам СВО и семьям погибших ее участников. В конце марта премьер РФ Михаил Мишустин на отчете в Госдуме заявил, что такой фонд должен заработать в течение ближайших месяцев по всей стране.