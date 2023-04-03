Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

В РФ создан фонд поддержки участников СВО

В РФ создан фонд поддержки участников СВО
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества".

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, фонд создается в целях формирования условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников специальной военной операции и членов их семей.

Учредителем фонда является правительство РФ. Деятельность фонда и формирование его имущества осуществляются за счет ассигнований федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников.

Органами фонда являются наблюдательный совет (высший коллегиальный орган фонда), попечительский совет, правление фонда, председатель фонда и экспертный совет фонда.

Президент РФ назначил председателем наблюдательного совета фонда первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, а председателем фонда – Анну Цивилеву.

Цивилева имеет опыт управления одной из крупнейших в России угледобывающих компанией и реализации масштабных социальных проектов. С 2018 года возглавляет Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса, который реализует программы социальной защиты граждан, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, оказывает помощь детям, оставшимся без попечения родителей, и инвалидам. В числе постоянно действующих проектов Совета – программы реабилитации и социальной адаптации для нуждающихся в этом жителей Кузбасса.

В феврале в послании Федеральному собранию Путин поручил создать госфонд для оказания помощи ветеранам СВО и семьям погибших ее участников. В конце марта премьер РФ Михаил Мишустин на отчете в Госдуме заявил, что такой фонд должен заработать в течение ближайших месяцев по всей стране.

Владимир Путин Сергей Кириенко Анна Цивилева
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Подозреваемая в убийстве корреспондента Татарского Дарья Трепова объявлена в розыск

Дело о гибели военкора Татарского передано в главное управление СКР

На Камчатке после землетрясения произошла серия афтершоков

Спасатели на Камчатке обследуют здания после мощного землетрясения

Шестибалльное землетрясение ощутили жители Петропавловска-Камчатского

Трое пострадавших при взрыве в петербургском кафе находятся в тяжелом состоянии

Подозреваемая в убийстве военкора Татарского задержана, как сообщает источник

После взрыва в кафе в Петербурге госпитализированы 24 человека

В результате взрыва в кафе в Петербурге пострадали 25 человек

Что произошло за день: воскресенье, 2 апреля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });