Путин поручил прокуратуре активизировать работу по защите прав участников СВО

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил органам прокуратуры активизировать работу по защите прав участников специальной военной операции и их семей.

Выступя на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ, он поручил работникам прокуратуры "разбираться в каждом конкретном проблемном случае отдельно, незамедлительно реагировать на обращения и жалобы, если такие поступают".

"Все участники специальной военной операции должны быть своевременно обеспечены денежным и иными видами довольствия. Точно так же оперативно и в полном объеме они должны получать медицинскую и социальную помощь, содействие в реабилитации и трудоустройстве, а семьи наших погибших товарищей - всю необходимую поддержку", - сказал президент.

По словам Путина, в этих вопросах работники органов прокуратуры должны плотно взаимодействовать с властями на всех уровнях.