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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с попыткой нанесения удара по Кремлю

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело о террористическом акте возбуждено после сорванной попытки атаки беспилотников на Кремль, сообщает в среду телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

Дело возбуждено Главным следственным управлением СКР, говорится в сообщении.

По данным ведомства, "два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль".

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"В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", - отметили в СКР.

Там считают, что попытка атаки на Кремль инициирована "киевским режимом".

Ранее президентская пресс-служба сообщила, что в ночь на среду была совершена попытка нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента России, глава государства не пострадал. Согласно сообщению, атаковавшие дроны были выведены из строя.

В Кремле расценили эти действия как "спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ, проведенные накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей".

"Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным", - говорилось в сообщении.

Кремль СКР
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