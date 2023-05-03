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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Силы ПВО сбили два ударных БПЛА на юго-востоке Крыма

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны успешно отработала в среду на юго-востоке Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"На юго-востоке Крыма успешно отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - написал он в своем телеграм-канале.

Позже советник главы Крыма Олег Крючков уточнил в своем телеграм-канале, что сбиты два ударных беспилотника.

О периодической работе ПВО в Крыму и Севастополе сообщается с августа прошлого года. В основном речь идет о небольших беспилотниках.

В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый" уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.

Крым Сергей Аксенов
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