Силы ПВО сбили два ударных БПЛА на юго-востоке Крыма

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны успешно отработала в среду на юго-востоке Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"На юго-востоке Крыма успешно отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - написал он в своем телеграм-канале.

Позже советник главы Крыма Олег Крючков уточнил в своем телеграм-канале, что сбиты два ударных беспилотника.

О периодической работе ПВО в Крыму и Севастополе сообщается с августа прошлого года. В основном речь идет о небольших беспилотниках.

В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый" уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.