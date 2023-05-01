ПВО сбила беспилотник на западе Крыма

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Силы ПВО сбили беспилотный аппарат на западе Крыма, сообщил в понедельник глава республики Сергей Аксенов.

"На западе Крыма силами ПВО был сбит БПЛА. Наши военнослужащие решают задачи четко и эффективно", - написал он в своем телеграм-канале.

Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие.

О периодической работе ПВО в Крыму и Севастополе сообщается с августа прошлого года. В основном речь идет о небольших беспилотниках.

В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый", уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.