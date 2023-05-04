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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:11

Запуск беспилотников запретили в Ленинградской области

Запуск беспилотников запретили в Ленинградской области
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В Ленинградской области ввели запрет на использование беспилотников, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Дрозденко.

Исключение сделают для работ по обеспечению безопасности объектов инфраструктуры: транспортных путей, линий электропередачи, нефте- и газопроводов, объектов водоснабжения и водоотведения, обнаружения лесных пожаров и контрольных мероприятий. Но для этого потребуется специальное разрешение с указанием цели, места и времени работы беспилотников, а также данных ответственного за эксплуатацию.

Губернатор пообещал, что сотрудникам МВД и Росгвардии скоро передадут оборудование радиоэлектронной борьбы, которое позволит принудительно сажать дроны, запущенные без согласования.

Дрозденко также сообщил об усилении охраны коммунальных объектов и объектов энергетики, в том числе с помощью дополнительных электронных средств безопасности: датчиков движения, вибрации, видеокамер.

Кроме того, губернатор и руководители силовых структур региона договорились о мерах безопасности на 9 мая.

"Запланированные праздничные мероприятия состоятся во всех районных центрах. В небольших населенных пунктах ограничимся возложениями цветов к памятникам и захоронениям и торжественно-траурными митингами. Такие меры приняты для обеспечения безопасности участников", - написал Дрозденко.

Ранее стало известно, что власти Псковской области решили запретить запуск беспилотников с 5 мая. 3 мая аналогичные запреты ввели в Москве и Подмосковье.

Ранее запуск беспилотников запретили во Владимирской, Тверской, Костромской, Рязанской, Нижегородской, Саратовской, Тульской, Пензенской, Челябинской, Кировской (только по спецразрешению), Воронежской, Волгоградской областях, в Ставропольском крае, Краснодарском крае, Пермском крае, в Удмуртии, Северной Осетии, Татарстане и республике Марий Эл.

Александр Дрозденко Ленинградская область МВД
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