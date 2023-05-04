Пожар на Ильском НПЗ на Кубани ликвидирован

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края ликвидирован, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В 05:17 мск полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Ильском НПЗ произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами. К тушению пожара было привлечено 167 человек и 39 единиц техники. В 04:20 мск пожар локализован на площади 400 кв.м. Погибших и пострадавших нет.

Ильский НПЗ (ООО "КНГК-ИНПЗ", Краснодарский край) осуществляет деятельность по приему, хранению, переработке углеводородного сырья, а также отгрузке готовой продукции авто- и железнодорожным транспортом. В начале 2021 года завод приступил к строительству комплекса по производству автобензина и ароматических углеводородов проектной мощностью 1,5 млн тонн по сырью. Планируемый объем инвестиций - около 80 млрд рублей.

НПЗ реализует масштабную программу модернизации, которая предусматривает поэтапный ввод в эксплуатацию новых технологических установок, инфраструктурных и бытовых объектов. Ввод в феврале 2020 года магистрального нефтепровода Нововеличковская-Краснодар позволил предприятию перейти на обеспечение нефтью полностью по системе магистральных нефтепроводов, а пропускная способность приемо-сдаточного пункта увеличилась до 3 млн тонн нефти.

В рамках первого этапа модернизации на НПЗ введена в эксплуатацию установка первичной подготовки и переработки нефти ЭЛОУ-АТ-6 мощностью 3,6 млн тонн в год. В результате суммарная мощность предприятия по переработке выросла более чем вдвое, до 6,6 млн тонн сырья в год.