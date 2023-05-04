Псковская область вводит запрет на запуск дронов с 5 мая

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Запрет на запуск любых гражданских беспилотников, за исключением тех, что используются с разрешения органов государственной власти, вводится в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

"Подписал указ о введении с 5 мая запрета на запуск гражданских беспилотных летательных аппаратов на территории Псковской области. Исключение - БПЛА, используемые по решениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также для мониторинга объектов трубопроводного, железнодорожного транспорта, пожароопасной обстановки и ряда других", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в правовом ключе решение принято на основании указа президента №757 и будет действовать до отмены режима базовой готовности.

"Напоминаю, что нарушение запрета влечёт за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством", - заключил Ведерников.

3 мая власти Москвы и Подмосковья сообщили о решении запретить запуск дронов. Ранее запуск беспилотников запретили во Владимирской, Тверской, Костромской, Рязанской, Нижегородской, Саратовской, Тульской, Пензенской, Челябинской, Кировской (только по спецразрешению), Воронежской, Волгоградской областях, в Ставропольском крае, Краснодарском крае, Пермском крае, в Удмуртии, Северной Осетии, Татарстане и республике Марий Эл.