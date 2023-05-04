Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:11

Псковская область вводит запрет на запуск дронов с 5 мая

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Запрет на запуск любых гражданских беспилотников, за исключением тех, что используются с разрешения органов государственной власти, вводится в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

"Подписал указ о введении с 5 мая запрета на запуск гражданских беспилотных летательных аппаратов на территории Псковской области. Исключение - БПЛА, используемые по решениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также для мониторинга объектов трубопроводного, железнодорожного транспорта, пожароопасной обстановки и ряда других", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в правовом ключе решение принято на основании указа президента №757 и будет действовать до отмены режима базовой готовности.

"Напоминаю, что нарушение запрета влечёт за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством", - заключил Ведерников.

3 мая власти Москвы и Подмосковья сообщили о решении запретить запуск дронов. Ранее запуск беспилотников запретили во Владимирской, Тверской, Костромской, Рязанской, Нижегородской, Саратовской, Тульской, Пензенской, Челябинской, Кировской (только по спецразрешению), Воронежской, Волгоградской областях, в Ставропольском крае, Краснодарском крае, Пермском крае, в Удмуртии, Северной Осетии, Татарстане и республике Марий Эл.

Псковская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Moеt Hennessy сменил руководство еще одной "дочки" в России

Минэнерго не ждет роста розничных цен на топливо выше инфляции и после коррекции демпфера

Запуск беспилотников запретили в Ленинградской области

Запуск беспилотников запретили в Ленинградской области

Беспилотник взорвался на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов

Российские космонавты завершили работы в открытом космосе и вернулись на МКС

Российские космонавты завершили работы в открытом космосе и вернулись на МКС

На Кубани загорелись резервуары Ильского нефтеперерабатывающего завода

Корабли Тихоокеанского флота провели противолодочное учение у берегов Приморья

Корабли Тихоокеанского флота провели противолодочное учение у берегов Приморья

Землетрясение силой до трех баллов разбудило жителей Петропавловска-Камчатского

Пожар в резервуаре с нефтепродуктами на Кубани ликвидирован

Пожар в резервуаре с нефтепродуктами на Кубани ликвидирован

Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с попыткой нанесения удара по Кремлю

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });