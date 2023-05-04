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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:11

Над Петербургом введена бесполетная зона для дронов

Над Петербургом введена бесполетная зона для дронов
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов действует в Петербурге, сообщил начальник отдела по вопросам безопасности публичных мероприятий городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин.

"На территории Петербурга действует бесполетная зона (для беспилотников - ИФ). Без согласования с комитетом по транспорту Санкт-Петербурга беспилотниками пользоваться запрещено. На время такие разрешения выдаваться гражданам не будут", - сказал Равин в четверг "Интерфаксу".

Он отметил, что для организации безопасности в исключительных случаях дронами смогут пользоваться представители администрации и силовых структур.

Запрет на беспилотники продлится ориентировочно до середины мая.

Ранее сообщалось, что использование беспилотников на время запретили в Москве, Подмосковье, Ленинградской области и других регионах РФ.

Петербург
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