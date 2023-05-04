Телеобращения Путина после атаки дронов на Кремль не планируется

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин не планирует выступать с телеобращением после атаки беспилотников на Кремль, сказал на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Никакого обращения специального не планируется", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

На вопрос, почему об атаке на Кремль он не сообщил на брифинге в среду, он ответил: "Вчера, когда мы с вами говорили, еще проходила оперативная оценка (ситуации) спецслужбами и так далее, поэтому мы приняли решение потом отдельно выпустить сообщение".

На вопрос, на каком этапе находится расследование случившегося и когда будут объявлены результаты, он ответил, что это зависит от следствия.

"Вы знаете, что Следственный комитет, необходимые службы всем этим занимаются. Когда ждать результатов, я вам не могу сказать. Это зависит от них, - сказал Песков. - То, что произошло, подлежит очень тщательному, оперативному расследованию".

На вопрос, какая обстановка царит в Кремле после вчерашнего теракта, Песков сказал: "Обстановка рабочая, все работают, все на своих местах".

"Как президент отреагировал? Вы знаете, что президент всегда в таких сложных, экстремальных ситуациях сохраняет спокойствие, собранность, четкость в оценках, в командах, которые он раздает. Поэтому в этом плане ничего нового не произошло", - сказал также пресс-секретарь главы государства.

Экстренное заседание Совета безопасности в связи со случившимся не планируется.

"По плану у президента оперативное совещание с постоянными членами Совбеза завтра, - сказал Песков журналистам. - Как планировалось, оно и состоится. Можно предположить с большой долей уверенности, что эта тема будет затрагиваться".

Песков не в курсе, откуда - с территории России или Украины - были запущены дроны, а также их конкретную модификацию.

"С этим будет разбираться следствие. Я этого не знаю, это не моя работа", - добавил он.

О нападении двух дронов на Кремль в ночь на 3 мая пресс-служба Кремля сообщила после брифинга Пескова.