Мурашко заявил, что иностранные поставщики лекарств не спешат уходить с российского рынка

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Иностранные поставщики лекарственных препаратов не торопятся уходить с российского рынка, при этом в России в последние годы практически каждый месяц запускается новое производство лекарств, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Иностранные поставщики (лекарств - ИФ) не сильно спешат уходить с рынка. Надо сказать, что для них это определенные объемы продаж, причем рынок емкостью как наша страна, это достаточно приличный рынок", - сказал Мурашко в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

При этом министр отметил, что в последние годы практически каждый месяц в стране открывается новое производство лекарств. "И хочу сказать, что это производство высококачественное, абсолютно обеспечивающее прослеживаемость всех этапов и гарантирующее выпуск качественного лекарственного препарата", - добавил Мурашко.