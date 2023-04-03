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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Минздрав заверил в отсутствии дефицита лекарств

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В России в настоящее время нет дефицита лекарственных препаратов по международным непатентованным наименованиям, несмотря на уход отдельных торговых наименований, сообщил замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

"Сегодня можем констатировать, что дефицит по международным непатентованным названиям, несмотря на уход отдельных торговых наименований, в РФ отсутствует", - сказал Глаголев на совещании "Совершенствование механизмов лекарственного обеспечения пациентов с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями: основные итоги и перспективы" в Совете Федерации в понедельник.

По его словам, за последний год с лишним Россия столкнулась с "массированными вызовами со стороны в том числе стран коллективного Запада, которым не удалось кардинальным образом нарушить не только текущее состояние лекарственного обеспечения, но и его развития, которое идет в соответствии с установленными ранее целями и направлено на достижение национальных целей, поставленных президентом РФ".

Глаголев отметил, что в стране обеспечена инвентаризация жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в режиме реального времени.

Минздрав
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