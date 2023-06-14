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В Минздраве заявили, что почти все зарубежные лекарства могут воспроизводиться в РФ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Замглавы Минздрава РФ Сергей Глаголев считает, что практически весь ассортимент зарубежных лекарственных препаратов может воспроизводиться в России.

"Практически весь ассортимент зарубежных препаратов может быть воспроизведен (в РФ - ИФ), могут быть созданы инновационные лекарственные средства. Ключевым ограничителем является патентное законодательство", - сказал Глаголев на форуме "Лекарственная безопасность" в рамках Петербургского международного экономического форума в среду.

По его словам, за последний год было проведено 25 заседаний межведомственной комиссии по дефектуре лекарственных препаратов, была санкционирована регистрация порядка 50 международных непатентованных наименований (МНН) лекарств в ускоренном режиме. Также была санкционирована возможность ускоренных изменений по 90 МНН лекарств.

"Учитывая объем нашего рынка, это крайне небольшие цифры, что говорит, в целом, о его устойчивости", - отметил замглавы Минздрава.

По словам Глаголева, ввоз лекарств в зарубежной упаковке или ввоз незарегистрированных препаратов предпринимался в единичных случаях.

"Те ожидания, в том числе наших зарубежных партнеров, наладить импорт в РФ лекарственных препаратов без регистрации в неконтролируемом ценовом режиме, не оправдались. Они столкнулись с тем, что наша отрасль ответила на эти вызовы наращиванием производства, развитием компетенций", - заявил он.

В целом зарубежные производители лекарственных препаратов остаются на российском рынке, сообщила "Интерфаксу" директор ФКУ "Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан" Минздрава РФ Елена Максимкина.

"У нас не ушел ни один (зарубежный) производитель. Там, где были необходимы поставки зарубежных лекарственных препаратов, они поставляются", - сказала Максимкина.

По ее словам, с учетом того, что в некоторых случаях удлиняются сроки на логистику, все закупочные процедуры проводятся превентивно, чтобы был запас этих препаратов.

"Обязательно есть запасы (лекарственных препаратов). Федеральный центр проводит мониторинг запасов субъектов по закупкам препаратов. Коррекция дополнительных поставок или перераспределение идет в соответствии с теми запасами, которые есть у субъектов", - отметила директор центра.

Сергей Глаголев Минздрав РФ
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