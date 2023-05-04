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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Посол США в РФ посетила Пола Уилана в мордовской колонии

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Посол Соединенных Штатов в РФ Линн Трейси посетила гражданина США Пола Уилана в российской исправительной колонии, сообщила американская дипмиссия.

"Сегодня посол Трейси посетила Пола Уилана в ИК-17 в Мордовии", - говорится в сообщении, распространенном посольством в четверг.

Как отмечается в сообщении, "правительство США продолжит взаимодействие с властями РФ по его делу для скорейшего возвращения Пола домой".

Уилан, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, 15 июня 2020 года был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж.

Линн Трейси США Мордовия Пол Уилан
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