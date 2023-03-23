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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Канадские дипломаты посетили Пола Уилана в российской колонии

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники посольства Канады посетили в мордовской колонии осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана, сообщил его брат Дэвид.

"Мы благодарны за постоянную поддержку сотрудникам посольства Канады в Москве. Они навестили Пола на прошлой неделе и смогли доставить кое-какие личные вещи, которые он просил, а также доставили ему около 20 кг почты, которая поступала с декабря", - сказал он "Интерфаксу".

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Дэвид Уилан также выразил надежду, что в ходе предстоящей встречи президента США Джо Байдена с премьер-министром Джастином Трюдо будет обсуждаться тема его брата. "Мы надеемся, что Канада выделит все возможные ресурсы и поддержит усилия Белого дома по возвращению родившегося в Оттаве Пола на свободу", - резюмировал Дэвид Уилан.

Ранее Байден заявлял, что делает все возможное для возвращения Уилана в США. Со своей стороны, замглавы МИД России Сергей Рябков пояснил, что "по большому счету сейчас говорить о чем-то в плане каких-то обменов просто нет никаких оснований".

Пол Уилан, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, 15 июня 2020 года был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж. Свою вину он не признал.

Пол Уилан Россия Канада
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