ФСБ предотвратила теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании членов диверсионной группы, планировавших теракт против одного из руководителей Запорожской атомной электростанции.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Запорожской области пресечена деятельность диверсионно-террористической группы, состоящей из агентуры украинских спецслужб", - заявили в спецслужбе.

В ФСБ сообщили, что "в результате проведенных мероприятий на этапе подготовки пресечен террористический акт в отношении одного из руководителей Запорожской АЭС".

По данным ФСБ, "координация преступной деятельности осуществлялась украинскими спецслужбами" как напрямую через сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины Александра Уманьского и Андрея Никулина, агента-вербовщика Викторию Будникову, 1974 г.р., так и через посредника - Юлию Ткачук, 1969 г.р., находящуюся в Финляндии.

У задержанных изъято подготовленное к применению взрывное устройство, а также автоматическое стрелковое оружие, боеприпасы к нему, взрывчатые вещества.

Установлено, что члены диверсионной группы также собирали сведения о "местоположении российских военных объектов, личного состава Вооруженных сил и правоохранительных органов России, пророссийски настроенных местных жителях", говорится в сообщении. "Проверяется причастность членов группы к ранее совершенным диверсионно-террористическим актам", - сообщает спецслужба.

В отношении двух задержанных участников группы, являющихся гражданами Украины, 1984 и 1979 годов рождения, следственным отделом УФСБ России по Запорожской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ, они арестованы.