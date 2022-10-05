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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:12

В МИД РФ заявили, что ЗАЭС должна работать под руководством российских ведомств

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Москве исходят из того, что Запорожская АЭС должна работать под руководством профильных ведомств РФ, заявил в среду замглавы МИД России Сергей Вершинин.

На пресс-конференции в Москве он подчеркнул, что основная задача - "это ядерная безопасность" и "нормальное функционирование ЗАЭС, которая находится сейчас на территории РФ и, соответственно, должна работать под руководством наших профильных ведомств".

В ответ на просьбу озвучить дату ожидаемого визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Москву, Вершинин сказал: "Подтверждаю сообщения, что он собирается приехать в Киев, а потом в Москву. По времени цифры сейчас не помню, но это будет уже в ближайшие дни".

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что на этой неделе Гросси посетит Киев и Москву.

ЗАЭС МИД РФ
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