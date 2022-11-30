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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:26

Новый директор назначен на Запорожскую АЭС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Запорожскую АЭС возглавил бывший инженер украинской компании "Энергоатом", сообщил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Новым директором ЗАЭС и первым заместителем гендиректора АО эксплуатирующей организации Запорожской электростанции стал Юрий Алексеевич Черничук, который в системе координат прежнего работодателя, концерна НАЭК занимал позицию главного инженера", - сказал Карчаа в среду в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

По словам представителя "Росэнергоатома", Черничук несколько месяцев был ключевым человеком в управлении станцией, не терял связи с сотрудниками АЭС.

Карчаа также сообщил, что руководящие должности в управлении ЗАЭС занимают представители прежнего коллектива, которые заключили контракт.

"Признаков нашего ухода с Запорожской атомной электростанции, как и из города Энергодар, нет", - заявил Карчаа.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. В последнее время работали два из них, но только на подачу тепла для Энергодара - в режиме горячего останова. При этом в случае прекращения внешнего энергоснабжения АЭС переходит на дизельные генераторы, а реакторы переводят в "холодный" режим.

Ранее в департаменте коммуникаций "Росатома" сообщили, что для ЗАЭС будет создан резервный источник внешнего энергоснабжения для ее безопасности. Для этого необходимо отремонтировать разбитое обстрелами открытое распределительное устройство.

Объекты станции находятся в собственности РФ, создано ФГУП "Запорожская АЭС". Оператор - АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Запорожская АЭС Энергоатом Украина Ренат Карчаа Росэнергоатом
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