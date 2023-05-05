Предложена схема сохранения единственного ипотечного жилья за банкротом с помощью мировой

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Единственное жилье, заложенное по ипотеке, может остаться во владении гражданина-банкрота с помощью мирового соглашения, предусматривающего исправное обслуживание кредита, в том числе третьими лицами, установил Верховный суд России.

Такой подход судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС сформулировала по итогам рассмотрения спора, в котором решался вопрос, вправе ли кредитор изъять единственную квартиру у обанкротившегося гражданина-залогодателя в ситуации, когда кредит исправно обслуживается.

Спор за такое жилье - квартиру в Подмосковье площадью 45 кв. м - идет в деле о несостоятельности Кристины Симоновой. Летом 2019 года она предоставила ее в залог под кредит на 2,18 млн рублей, который взяла Ольга Ананьева в банке "Восточный" (позднее поглощен Совкомбанком). Средства были выданы под 26% годовых сроком на 10 лет, говорится в материалах дела. Причина, по которой Симонова согласилась заложить в подобной ситуации свою единственную квартиру, в судебных документах не указывается.

В ноябре 2020 года Симонова инициировала собственное банкротство из-за долга в 1,28 млн рублей и в декабре того же года была признана несостоятельной. В рамках этой процедуры банк обратился в суд с заявлением о включении в реестр требований на сумму 2,45 млн рублей (2,1 млн рублей - основной долг, 353 тыс. рублей - проценты) как обеспеченных залогом квартиры, и суды трех инстанций его удовлетворили. Это решение было обосновано ссылкой на статью 138 закона о несостоятельности, согласно которой залогодержатели обладают правами залоговых кредиторов.

После включения требований банка в реестр финансовый управляющий попытался реализовать залог. Но пока квартира не продана: дважды торги не состоялись из-за отсутствия желающих принимать в них участие, последующие процедуры были приостановлены из-за рассматриваемого спора, свидетельствуют данные "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru).

Заявителем в нем была Ананьева. Она пыталась оспорить включение требований банка в реестр кредиторов Симоновой, указывая, что без просрочек исполняет обязательства по кредиту. Судя по материалам дела, она его действительно обслуживала. Об этом, в частности, говорит изменение суммы задолженности: к 27 декабря 2021 года она снизилась до 2,32 млн рублей (2 млн рублей - основной долг, 321 тыс. рублей - проценты).

Однако суды жалобу Ананьевой отклонили. Они применили статью 126 закона о несостоятельности, согласно которой при банкротстве считается, что наступил срок исполнения обязательств должника, возникших до признания его несостоятельным. Поэтому они сочли, что требование банка обоснованно, так как долг по кредиту до конца не выплачен, а раз так, то наступает срок исполнения обязательств по договору об ипотеке.

Но СКЭС ВС России по итогам рассмотрения жалобы Ананьевой с таким выводом не согласилась. По ее мнению, он "ведет к существенному дисбалансу прав и законных интересов сторон", поскольку гражданин-банкрот "в отсутствие просрочки по обеспеченному обязательству фактически лишается единственного жилья".

Особенность дела в том, что, с одной стороны, просрочки по кредиту нет, с другой - права кредитора обеспечены залогом единственного жилья лица, в отношении которого введена процедура банкротства. И банк может остаться без обеспечения, если не предъявит требование в деле о несостоятельности залогодателя.

В этой ситуации, по определению СКЭС ВС, суд обязан предложить сторонам заключить мировое соглашение или локальный план реструктуризации в отношении единственного жилья, если обеспеченный его залогом долг надлежащим образом исполняется третьим лицом или есть те, кто готов платить по нему.

Условия такого соглашения должны предусматривать, что единственное жилье в счет погашения долга не изымается, а залогодатель по завершении процедуры банкротства не освобождается от исполнения обязательства перед залоговым кредитором. Погашение обеспеченного таким образом долга не может осуществляться за счет имущества, на которое претендуют другие кредиторы. При этом за банком сохраняется право обращения взыскания на предмет залога в случае нарушения условий кредитного договора.

Более того, СКЭС ВС РФ описала и страховочный механизм на случай, если кредитор без разумных экономических причин откажется от подписания таких документов. В этой ситуации, как следует из документа, суд вправе утвердить и без его согласия план реструктуризации.

Решения в отношении квартиры Симоновой отменены. Спор должен быть пересмотрен с учетом разъяснений ВС РФ.

Озвученный коллегией подход перекликается со внесенным в начале марта в Госдуму законопроектом. Группа депутатов от "Единой России" предложила оставлять гражданину-банкроту единственное жилье, если банк-залогодержатель согласен, а оплату по ипотеке в будущем сможет осуществлять сам банкрот или третьи лица. Проект разрешает суду утверждать соответствующие мировые соглашения между должником и банком, даже если иные кредиторы не согласны.