Комитет Думы высказался против сохранения за банкротами роскошного ипотечного жилья

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Проектируемый механизм сохранения за гражданами-банкротами единственного ипотечного жилья нуждается в корректировке, он не должен распространяться на роскошную недвижимость, говорится в заключении комитета Госдумы по вопросам собственности.

Заключение представлено на депутатский законопроект № 309801-8, который предлагает разрешить судам оставлять банкротам единственное ипотечное жилье, если платить по кредиту смогут третьи лица, например, поручитель, родственник, либо сам банкрот после завершения всех процедур по делу о его несостоятельности. Сейчас Гражданский кодекс гарантирует гражданам-должникам сохранение в собственности их единственного жилья (имущественный иммунитет) - за исключением заложенного по ипотеке, так что сохранение ипотечного жилья банкроту по действующему законодательству невозможно.

Думский комитет по вопросам собственности концепцию законопроекта поддержал, но высказал ряд замечаний. По мнению комитета, необходимо установить критерии единственного жилья, являющегося предметом залога. Это необходимо, чтобы исключить предоставление имущественного иммунитета в отношении жилого помещения, которое по "объективным характеристикам" значительно превышает "разумно достаточное для удовлетворения конституционно значимой потребности в жилище", то есть "роскошное жилье".

"В противном случае предложенный законопроектом механизм может быть использован недобросовестными должниками в целях уклонения от своих долгов", - опасаются в комитете.

Комитет считает, что следует руководствоваться правовой позицией Конституционного суда России. Так, еще в 2012 году КС заявил, что имущественный иммунитет не должен распространяться на дорогостоящую недвижимость и обязал законодателей выработать критерии определения "роскошности" жилья, чтобы взамен него владельцам приобреталось жилище поскромнее. Так и не дождавшись законодательных изменений, в апреле 2021 года КС объявил, что суды вправе сами - в зависимости от обстоятельств дела - решать, сохранять за должником единственное жилье или нет, а также определять порядок предоставления кредитором должнику замещающего жилья.

Думский комитет также обратил внимание на то, что часть средств от продажи ипотечного жилья в рамках дела о несостоятельности должника идет на погашение долгов перед кредиторами первой и второй очереди, а также на вознаграждение финансового управляющего. В связи с этим комитет считает целесообразным "не допустить ухудшения" их положения по сравнению с ситуацией, при которой предмет залога реализуется на торгах.