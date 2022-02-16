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Совкомбанк присоединил банк "Восточный"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Совкомбанк сообщил, что завершил процесс присоединения банка "Восточный".

Операционная интеграция банков завершилась в 2021 году, а 14 февраля 2022 года "Восточный" перестал существовать.

Дело Baring Vostok

В результате интеграции Совкомбанк получил от "Восточного" 1 млн кредитов на сумму 76 млрд рублей, а также портфель депозитов и текущих счетов на 116 млрд рублей.

В Совкомбанк перешло 55% сотрудников "Восточный" (5 тысяч человек).

"Остальным сотрудникам "Восточного", с которыми пришлось расстаться, были выплачены компенсации общим объемом в 1 млрд рублей", - заявила кредитная организация.

Процесс присоединения "Восточного" Совкомбанк начал осенью 2021 года.

Совкомбанк купил 88% акций "Восточного" за 8,7 млрд рублей. Сделку по покупке акций банка "Восточный" у его ключевых акционеров - фондов Baring Vostok, компании "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна и Шерзода Юсупова - Совкомбанк закрыл в начале апреля 2021 года. Совкомбанк консолидировал 100% "Восточного" осенью 2021 года.

Совкомбанк с активами в 2,047 трлн рублей по итогам 2021 года занял 9-е место по размеру этого показателя в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", банк "Восточный" с активами в 97,4 млрд рублей - 65-е место в этом рэнкинге.

Совкомбанк Восточный Baring Vostok "Финвижн холдингс"

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