Экстренные службы заявили, что состояние Прилепина оценивается как тяжелое

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Писателя Захара Прилепина, раненного при взрыве автомобиля под Нижним Новгородом, могут доставить на лечение в Москву, его состояние оценивается как тяжелое, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Для транспортировки Прилепина в Нижегородскую область направляется санавиация. Предполагается, что он будет доставлен на лечение в одну из столичных клиник", - сказали в службах.

"По предварительным данным, состояние писателя оценивается как тяжелое. Во время взрыва ему повредило ноги, - заявили в экстренных службах. - Однако он транспортабелен".

Ранее "Интерфаксу" в экстренных службах сообщили, что Прилепин находился в семейной поездке в селе Пионерское Нижегородской области, когда его автомобиль взорвался в момент движения. Водитель Прилепина погиб, писатель получил ранения и был госпитализирован. По предварительным данным, в днище машины было заложено самодельное взрывное устройство.